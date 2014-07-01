По случаю юбилея Эстонской Республики сделано более 400 подарков

Дата публикации: Сегодня, 07:41

Жители Эстонии зарегистрировали на домашней странице юбилейной программы ЭР100 (ev100.ee) более 400 подарков друг другу и местным общинам в связи с 100 -летним юбилеем Эстонской Республики.

«Жители Эстонии отнеслись к идее делать подарки с большим энтузиазмом. На сегодняшний день уже зарегистрированы 423 подарка и 221 мероприятие по всей Эстонии, – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. - Подарки – это возможность улучшить жизнь вокруг нас и оставить приятное воспоминание о юбилее. Подарок не должен быть большим или дорогим, а просто нести радость людям».

По словам Рохумаа, несмотря на то, что юбилейные мероприятия уже начались, еще совсем не поздно принять участие в программе. «Подарки Эстонии можно дарить до февраля 2020 года. Инициаторам подарков советую зарегистрировать их на домашней странице ЭР100, чтобы к мероприятиям или другим начинаниям смогли присоединиться все желающие», – отметил Рохумаа.

Ознакомиться с подарками к юбилею Эстонской Республики и зарегистрировать свои подарки можно на домашней странице юбилейной программы ЭР100 ev100.ee. Там же можно и присоединиться к уже осуществляемым проектам подарков.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. День рождения отмечается с апреля 2017 года до февраля 2020 года. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee.

BNS