Почти 400 000 жителей Эстонии не обновили сертификаты ID-карт

Дата публикации: Сегодня, 07:21

К 1 июля почти 500 000 человек должны были обновить сертификаты ID-карт, но, по данным Департамента государственной инфосистемы, из них только пятая часть это сделали.

Об этом в пятницу сообщила газета Postimees. Пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы сообщил BNS, что на последней неделе июня сертификаты ID-карт обновили примерно 100 000 человек, а почти 400 000 документов остались без обновления. Для пользователей ID-карты это означает препятствия в повседневных делах, например, в использовании интернет-банка.

Пресс-секретарь объяснил, что обновления требовали выданные до середины октября 2014 года документы. В то же время людям, которые не пользуются э-услугами, обновление сертификатов не требуется, поскольку документ продолжает выполнять свою основную функцию — идентификации личности.

После 1 июля 2017 года можно обновлять только те сертификаты, что были выданы с середины октября 2014 по март 2016 года. Удостоверения личности, выданные с марта прошлого года, уже оснащены новыми сертификатами.

BNS