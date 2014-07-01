В Таллинне завершилась кампания "Мусорный терминатор"

Дата публикации: Сегодня, 11:49

Таллиннский департамент окружающей среды поставил точку в проходившей в период 2015-2017 кампании «Мусорный терминатор» („Prügihunt 2015-2017“).

Кампания была призвана пропагандировать среди детей 4-9-летнего возраста ценность и бережное отношение к природе, выработать у них умение реализовывать это отношение в повседневной жизни, в частности, путем сортирования отходов, предупреждения или сокращения их образования.

Программа включала как занятия, так и игры. Их прошло 900, в том числе 868 — в детских садах и школах Таллинна и окрестных волостей Харьюского уезда. Участие в них приняли более 21 тысячи детей.

Кампания проводилась Таллинским департаментом окружающей среды при финансовой поддержке Центра природоохранных инвестиций.

BNS