На два дня Тарту станет образовательной столицей Европы

РеспубликаНа два дня Тарту станет образовательной столицей Европы
17 и 18 июля в Тарту состоится встреча чиновников от образования Европейского союза, чтобы ознакомиться с опытом модернизации образования в Эстонии и обсудить, как в изменяющемся мире обеспечить обучение, которое бы соответствовало потребностям как учащихся, так и рынка труда.
По словам вице-канцлера по вопросам общего и профессионального образования Марта Лайдметса, образование в Эстонии находится в центре внимания Европы. «Во-первых, приезжают, чтобы понять, как мы добились того, что, по рейтингу PISA, по своим знаниям и умениям наши ученики – лучшие в Европе. Во-вторых, в течение этого полугодия в качестве председателя в Совете ЕС у нас будет замечательная возможность управлять международными диалогами о том, как следует адаптировать систему образования, чтобы в быстро меняющемся мире люди преуспевали».
В ходе визита чиновники посетят Тартуский университет, где им расскажут о стратегических решениях и задачах университетов и высшего образования, а также об исследованиях успешности выпускников. С докладом выступят ректор Тартуского университета Волли Кальм, глава отдела высшего образования министерства Маргус Хайдак и инженер предприятия Cybernetica Рийво Тальвисте.
В Национальном архиве и тартуском Доме природы чиновникам расскажут о различных возможностях сделать учебу более живой и интересной. О причинах успеха Эстонии в PISA иностранным гостям расскажет координатор теста PISA в Эстонии Гунда Тире. Помимо этого, у них будет возможность посетить достопримечательности Тарту и Эстонский национальный музей.
Визит чиновников от образования в Тарту входит в официальную программу председательства Эстонии в Совете ЕС. В сфере образования в качестве председателя Эстония сосредоточится на модернизации всех уровней образования и на связь образования и рынка труда.
Дополнительная информация об основных темах и мероприятиях в сфере образования во время председательства Эстонии в Совете ЕС.
Елена Земскова
отдел коммуникаций Министерства образования
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