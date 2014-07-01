Министерство сельской жизни займется случаями гибели пчел

РеспубликаМинистерство сельской жизни займется случаями гибели пчел
Министр сельской жизни Тармо Тамм пригласил пчеловодов и пользователей средств защиты растений на совместное совещание в министерство для обсуждения случаев гибели пчел за последнее время.
Планируется представить обзор поступивших сельскохозяйственному департаменту жалоб на случаи гибели пчел и результатов проведенных центром сельскохозяйственных исследований анализов остатков средств защиты растений, а также обсудить, как в дальнейшем избежать новых инцидентов, сообщил пресс-секретарь министерства.
«Поскольку погибло так много пчел, это серьезная проблема, - сказал Тамм. - Для того, чтобы обсудить тему с пчеловодами и земледельцами и выяснить, что уже сделано, я попросил вице-канцлера по пищевой безопасности и научно-исследовательской деятельности Министерства сельского хозяйства Тоомаса Кеввая созвать круглый стол. Даже один случай гибели пчел — это слишком много».
За последние две недели сельскохозяйственному департаменту из четырех уездов поступило пять жалоб, касающихся гибели пчел. Инспекторы надзора сельскохозяйственного департамента, а также ветеринарно-пищевого департамента после каждой жалобы посещали место происшествия и брали пробы для анализа остатков средств защиты растений и заболеваний пчел. Точные причины гибели пчел выяснятся в течение ближайших недель.
На круглый стол, который пройдет в малом зале министерства в среду, 19 июля, приглашены представители сельскохозяйственного департамента, ветеринарно-пищевого департамента, Союза пчеловодов Эстонии, Объединения профессиональных пчеловодов Эстонии, Объединения производителей меда Эстонии, Общества селекционеров пчел Эстонии, Центрального общества садоводства и пчеловодства Эстонии, Эстонской аграрно-торговой палаты, Центрального союза хуторян Эстонии, НКО Eesti Noortalunikud, Эстонского университета естественных наук, Кооператива земледельцев KEVILI, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS и AS Eesti Raudtee.
BNS
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