Эстонская учебная фирма заняла на европейском состязании первое место

Дата публикации: Сегодня, 07:32

Учебная фирма из Эстонии Festera удостоилась на европейском состязании титула лучшей учебной фирмы.

Festera, представлявшая Эстонию в финале на европейском уровне, производит мусорные контейнеры, сообщил пресс-секретарь Министерства образования и науки.

Учебную фирму Festera основали учащиеся тартуской гимназии имени Хуго Треффнера Кевин Рейзенбук, Сандра Высасте, Йоонатан Орас и Крис-Робин Сирге. В мае фирма завоевала титул лучшей учебной фирмы Эстонии со своим изобретением, мусорным контейнером, при помощи которого на домашней кухне можно легко и удобно компостировать биоразлагаемые отходы – за два месяца остатки пищи превращаются в гумус, который можно использовать, например, для удобрения комнатных растений.

По словам вице-канцлера министерства Марта Лайдметса, Эстония является одной из немногих стран в Европе, где развитием обучения предпринимательству занимаются на государственном уровне. «В повседневной школьной жизни это позволяет молодым людям научиться работать в команде, реализовать знания на практике и повысить самооценку. Наши молодые люди умеют придумывать оригинальные идеи и успешно их продвигать, об этом говорит и успех эстонских учебных фирм на европейском уровне – мы семь раз попадали в тройку лучших. На этот раз в плотной конкурентной борьбе между 36 странами уверенную победу одержала фирма учащихся гимназии имени Хуго Треффнера, Festera», - сказал он.

Обучение предпринимательству, которое позволяет реализовать приобретенные в школе знания и умения на практике, приобретает в Европе все большее значение. В прошедшем в Брюсселе мероприятии, посвященном обучению предпринимательству, принял участие король Бельгии Филипп и уполномоченные Европейской комиссии Тибор Наврасис и Марианн Тиссен, Эстонию на встрече представлял вице-канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс.

В Эстонии действует программа по развитию предпринимательства и обучения предпринимательству, в ней задействованы общеобразовательные, прикладные и высшие учебные заведения. Учащимся прививают навыки, необходимые предпринимателю, они получают полезные знания и установки, и таким образом повышается конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

BNS