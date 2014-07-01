В Эстонии пройдут русскоязычные курсы по борьбе с информационными атаками

РеспубликаВ Эстонии пройдут русскоязычные курсы по борьбе с информационными атаками
Международный центр оборонных исследований (RKK) осенью проведет для русскоговорящих молодых информационных работников из Балтийских стран и Украины курсы по распознанию и борьбе с враждебными информационными атаками.
В описании курсов сообщается, что «главная цель международной осенней школы ResilienceLeague2017 — обмен опытом с экспертами из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины на тему ситуации в информационном пространстве, формирования осведомленности для укрепления информационной и психологической устойчивости, а также разработка новых методов для предупреждения враждебных информационных операций и психологических действий противника».
К участию в курсах, которые пройдут в начале октября, приглашаются русскоговорящие профессионалы в возрасте 18-30 лет из гражданских объединений и государственного сектора стран Балтии и Украины, магистранты и докторанты, журналисты, социологи, политологи, журналисты, историки и другие заинетерсованные в теме специалисты.
Рабочий язык русский, частично английский.
От участников курсов ждут активности и инициативности, а также желания развивать лидерские качества, способности применять полученные навыки и оказывать своей деятельностью влияние на свой ближний круг и общественность в целом, в том числе на международном уровне.
Участников будут набирать из тех регионов и сфер деятельности, которые находятся в зоне действия враждебных информационных операций и где существуют явные гибридные риски.
Наряду с RKK курсы проводит объединение Resilience League. Это платформа сотрудничества по обучению молодых профессионалов из Балтийских стран и Украины, ориентированному на получение практических навыков в области трансатлантической безопасности и тем обороны, а также укрепление государственной устойчивости в отношении гибридных рисков.
Основные спонсоры деятельности Resilience League — Фонд Фридриха Эберта и штаб-квартира NATO.
BNS
В мире
НАТО может потерять постоянного российского представителя...
МИД России рассматривает возможность понизить уровень представительства РФ при НАТО....
Европарламент призвал приостановить переговоры с Турцией о...
Документ поддержали 477 депутатов, 64 проголосовали против, 97 воздержались....
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую...
Пуск был произведен перед саммитом G20....
Есть анекдот!
Загадки...
Кто медведям лапы рвет, Зайчиков под дождь сует?...
ОТБОРное видео
Шарманка...
...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Художник из Мексики, ожививший Нарву настенной фреской...
Художник из Мексики Бенуз Герреро не случайно оказался в центре нашего внимания....
+Галерея. Старинные вещи - впервые со знанием дела...
Для Нарвы ярмарка старинных вещей - дело новое....
Колледж МВД:вопрос упирается в бассейн...
Озвучена дата начала строительства - март 2019 года....