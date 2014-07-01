В Эстонии пройдут русскоязычные курсы по борьбе с информационными атаками

Дата публикации: Вчера, 15:44

Международный центр оборонных исследований (RKK) осенью проведет для русскоговорящих молодых информационных работников из Балтийских стран и Украины курсы по распознанию и борьбе с враждебными информационными атаками.

В описании курсов сообщается, что «главная цель международной осенней школы ResilienceLeague2017 — обмен опытом с экспертами из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины на тему ситуации в информационном пространстве, формирования осведомленности для укрепления информационной и психологической устойчивости, а также разработка новых методов для предупреждения враждебных информационных операций и психологических действий противника».

К участию в курсах, которые пройдут в начале октября, приглашаются русскоговорящие профессионалы в возрасте 18-30 лет из гражданских объединений и государственного сектора стран Балтии и Украины, магистранты и докторанты, журналисты, социологи, политологи, журналисты, историки и другие заинетерсованные в теме специалисты.

Рабочий язык русский, частично английский.

От участников курсов ждут активности и инициативности, а также желания развивать лидерские качества, способности применять полученные навыки и оказывать своей деятельностью влияние на свой ближний круг и общественность в целом, в том числе на международном уровне.

Участников будут набирать из тех регионов и сфер деятельности, которые находятся в зоне действия враждебных информационных операций и где существуют явные гибридные риски.

Наряду с RKK курсы проводит объединение Resilience League. Это платформа сотрудничества по обучению молодых профессионалов из Балтийских стран и Украины, ориентированному на получение практических навыков в области трансатлантической безопасности и тем обороны, а также укрепление государственной устойчивости в отношении гибридных рисков.

Основные спонсоры деятельности Resilience League — Фонд Фридриха Эберта и штаб-квартира NATO.

BNS