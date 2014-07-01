Треть призывников поступила на срочную службу добровольно

Дата публикации: Вчера, 15:40

Треть участников летнего призыва поступила на срочную службу добровольно.

«На прошлой неделе к срочной службе приступило 1886 человек, в том числе 22 девушки. Добровольно, не дожидаясь повестки от департамента оборонных ресурсов, к службе приступили 33 процента молодых людей», - сообщил пресс-секретарь департамента.

Для девушек срочная служба и военная обязанность в любом случае являются добровольными, добавил пресс-секретарь.

Большая часть участников призыва после 11-месячной службы получит звание командира отделения или взвода резерва. «Призывники, приступившие к службе летом, извлекут из выучки максимальную выгоду — хороший опыт руководства, широкий выбор специальностей и интересное обучение», - отметил пресс-секретарь.

Большая часть участников июльского призыва — лица со средним и высшим образованием.

Больше всего призывников направлено в 1-ю пехотную бригаду, в том числе 14 девушек. В 2-й пехотной бригаде срочную службу начали 8 девушек. Юноши также поступили на службу в штабной-связной батальон, военную полицию, командование тыла и флот ВМС.

Следующий призыв предстоит в 40-ю неделю года, 2 и 3 октября.

BNS