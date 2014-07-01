Эстония создаст специальную медаль для военнослужащих НАТО

Дата публикации: Сегодня, 10:41

Правительство на заседании в четверг одобрило проект постановления, согласно которому Эстония будет награждать военнослужащих войск союзников НАТО специальной медалью.

Министерство обороны планирует с помощью специальной медали выражать благодарность участвовавшим в укреплении безопасности Эстонии военнослужащим войск союзников НАТО, которые покидают Эстонию после участия в усиленном присутствии НАТО в порядке ротации, в этой связи устав министерства следует дополнить положениями о новой награде, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

Наряду с медалью за участие в международных военных операциях будет создана равноценная, но отличающаяся по дизайну медаль. На существующей медали изображена символика ООН, новая медаль будет использовать символику НАТО.

Первые новые медали планируется вручить уже 18 июля.

BNS