Дата публикации: Сегодня, 10:27

В пятницу начинается ежегодная Мухуская регата, в этом году в ней примет участие рекордное количество яхт - 144.

Более 30 команд прибыли на регату из-за рубежа - из Финляндии, Литвы , Латвии и России. В регате участвует более 830 яхтсменов плюс организаторы и береговая обслуга.

Регата A. Le Coq 60. Muhu väina regat будет проходить до 15 июля в портахХаапсалу, Куйвасту, Роомассааре, Кихну, Пярну и Риге, старт будет дан в субботу в Хаапсалу.

BNS