Президент не утвердила закон о налоге на подслащенные напитки

Дата публикации: Сегодня, 09:59

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник не утвердила закон о налоге на подслащенные напитки и направила закон обратно в Рийгикогу на обсуждение и доработку.

"Я поддерживаю цели так называемого налога на сладости, направленные на то, чтобы житель Эстонии, и прежде всего дети и молодежь, употребляли бы меньше сахара и тем самым снизили бы риски для здоровья, обусловленные чрезмерным употреблением сахара",- привод слова Кальюранд пресс-релиз.

"И все же оставляю непровозглашенным закон о налоге на подслащенные напитки, поскольку считаю, что он противоречит установленному 12 статьей Основного закона принципу равного обращения",- отметила президент.

"Согласно 8 пункту 10 статьи закона о налоге на подслащенные напитки от налога освобождаются те напитки, которые вырабатываются для продажи на борту международных рейсов на водном и авиатранспорте. Этой регуляцией законодатель безосновательно отдает предпочтение предпочтение одному сектору перед другим и это не согласуется с вытекающим из конституции принципа равного обращения",- сказала президент о своем решении не подписывать закон.

19 июня Рийгикогу принял закон о налоге на сладости, согласно которому налогом облагаются напитки, содержащие сахара или подслащающих веществ больше, чем 5 граммов на 100 мл напитка. За закон проголосовали 52 , против 37 депутатов, воздержавшихся не было.

Ставка налога на литр напитка, содержащего концентрацию сахара в 5-8 граммов на 100 мл напитка составит 10 центов на литр. Напитки с более высокой концентрацией сахара будут облагаться налогом в 30 центов. От обложения подслащенных напитков налогом Министерство финансов ожидает поступления в бюджет в 2018 году почти 15 млн евро, в 2019 году 16 млн евро, а в 2020 году 17 млн евро.

Союз пищевой промышленности, Аграрно-промышоленная палата и Торгово-промышленная палата направили президенту ходатайство президенту страны не подписывать закон, поскольку по мнению предпринимателей закон противоречит конституции и противоречит хорошему тону в законотворчестве.

Рийгикогу во втором чтении решил добавить в статью об освобождении от налога подпункт, в соответствии с которым от «сахарного налога» освобождается подслащенный напиток, который доставляется на борт судна, осуществляющего рейсы на международных морских и авиационных линиях для потребления на месте пассажирами и персоналом, либо для продажи на вынос. Этот подпункт был добавлен в законопроект по предложению финансовой комиссии Рийгикогу, свое мнение которой представил концерн Tallink Grupp: в частности, предприятие описало, каким образом налог на подслащенные напитки повлияет на сектор судоходства и предложило внести в законопроект поправку, касающуюся запасов на борту судна.

BNS