В июле температура погоды будет ниже среднего показателя

Дата публикации: Сегодня, 09:53

Июль будет прохладнее по сравнению с многолетним средним показателем, ожидается суточная максимальная температура воздуха значительно ниже 20 градусов тепла, прогнозирует служба погоды Эстонии.

В первой трети месяца погода в регионе Балтийского моря будет находиться под контролем циклона, по западному краю которого в Эстонию будут распространяться прохладные воздушные массы и влажность. По ночам осадки будут более редкими, а днем — более частыми. В материковой части страны минимальная температура воздуха местами упадет до 6 градусов тепла, днем до 17, с 8 июня до 21 градуса тепла.

С 10 июля погода будет переменчивой. Ненадолго усилится влияние антициклона с меньшими осадками, вслед за этим вновь усилится влияние циклона, который принесет дожди и теплую воздушную массу. После ложбины низкого давления придет чуть более прохладная воздушная масса. Из-за чередования циклонов и антициклонов погода может быть до конца месяца переменчивой — то теплой, то прохладной. Средняя месячная температура воздуха будет близкой к норме, 16,9-18 градусов тепла, временами немного ниже.

Возможны частые сравнительно слабые осадки, месячный уровень осадков ожидается в пределах нормы, 49-83 мм. В регионах с грозовыми дождями количество осадков может превышать норму.

BNS