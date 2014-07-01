Дата публикации: Сегодня, 14:23

Автобусное сообщение между Эстонией и соседними государствами станет интенсивнее, сообщила BNS в понедельник пресс-служба компании Lux Express.

Начиная с понедельника 3 июля, Lux Express делает автобусное движение по маршрутам Таллинн-Рига, Рига-Вильнюс и Рига-Минск более плотным, добавив в график движения автобусов новые отправления. На маршруте Таллинн-Рига количество пассажирских мест увеличится на 16%.

Изменения связаны с увеличением числа пассажиров на международных маршрутах и ростом популярности автобусного транспорта, а также с прибытием новых автобусов Lux Express Lounge на маршрут Таллинн-Рига. Движение автобусов между Таллинном и Ригой станет более плотным и в расписание движения автобусов добавится по два дополнительных рейса в день из обоих городов, также изменятся и некоторые часы отправления. На маршруте Таллинн-Рига число рейсов автобусов Lux Express возрастет до 13 в день, что означает, что как из Таллинна так и из Пярну в Ригу можно будет совершить поездку с 6.00 утра до 18.00 вечером практически каждый час.

Коммерческий руководитель Lux Express Кристиина Мехик подчеркнула, что сегодня пассажиры общественного транспорта ожидают кроме качества, также и гибкости услуги, и хотят выбирать наиболее подходящее по времени отправление, а не планировать свои день исходя из графика движения автобусов. “Автобусные компании конкурируют прежде всего с автомобилем, а не между собой, и число пассажиров автобусов растёт, прежде всего, за счёт тех людей, которые решают оставить машину дома и совершить поездку на общественном транспорте. На маршруте Таллинн-Рига нам удалось повысить популярность автобусов и рост числа пассажиров повлек за собой необходимость в более плотном графике”, - сказала Мехик.

По словам Мехик, пассажиры предпочитают автобус автомобилю так как современные удобные автобусы позволяют провести время в пути с комфортом и пользой, например, для работы или отдыха. Новые автобусы Lux Express были заказаны учитывая, прежде всего, нужды пассажиров путешествующих по работе. “В связи с ростом числа бизнес-пассажиров мы увеличили на маршруте Таллинн-Рига число мест в особенно удобной и приватной части автобуса Lounge на 163%, и именно постоянный рост числа бизнес-клиентов дал нам смелость для осуществления данной инвестиции”, - добавила Мехик.

В июне компания Lux Express вывела на маршрут Таллинн-Рига новые изготовленные по спецзаказу автобусы Lux Express Lounge. В новых автобусах в части Lounge созданы все условия для удобного и приватного путешествия, что учитывает, прежде всего, нужды тех, кто путешествует по работе. В новых автобусах Lux Express Lounge всего 45 пассажирских мест и 15 из них находится в особенно комфортабельной части Lounge где сиденья располагаются по принципу 2+1. Уровень выхлопных газов новых автобусов соответствует нормам Euro 6 и расход топлива составляет 26 литров на 100 километров. Автобусы модели Scania Irizar i8 были изготовлены в Испании и их стоимость составила почти три млн евро.

Lux Express - эстонская автобусная компания с международным охватом, которая предлагает пассажирам самые удобные автобусные поездки во всём регионе.

Baltic News Servicе