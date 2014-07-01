На День открытых дверей зарегистрировались 275 хуторов

Дата публикации: Сегодня, 14:16

К участию во всеэстонском Дне открытых хуторов, который состоится 23 июля, зарегистрировались 275 хуторов и сельхозпредприятий — это рекордное количество участников подобного мероприятия.

Как сообщила курирующая проект «День открытых дверей на хуторах» советник отдела по связям с общественностью Министерства сельской жизни Каролин Лиллемяэ, больше всего зарегистрировалось хуторов, где можно будет увидеть различных животных и птиц, много и таких хуторов, где занимаются садоводством, разведением лекарственных растений, народными промыслами и производят молочные продукты. Будут и необычные участники — театральный хутор Алле-Сайа в Пыльвамаа, цирковой хутор Луйдья на Хийумаа и многое другое.

Зарегистрировались 45 хуторов из Харьюмаа, 36 из Пярнумаа, 27 из Тартумаа, 20 из Валагмаа, по 18 из Ляэнеского и Вильяндиского уездов, 17 из Пыльвамаа, 16 из Ида-Вирумаа, по 14 из Ляэне-Вирумаа и с Сааремаа, 12 из Рапламаа, 11 из Ярвамаа , 9 из Йыгевамаа и 4 хутора с Хийумаа.

Всеэстонский день открытых хуторов предлагает всем желающим посетить крупные фермы и небольшие хутора, увидеть интересную сельскохозяйственную технику, крупных и мелких животных и растения. На месте можно будет попробовать настоящие хуторские блюда и приобрести товары местных производителей. По предварительной регистрации проводятся экскурсии и занятия в мастерских. Каждый хутор представляет собственную программу, демонстрирующую особенности хутора.

Первый День открытых дверей на хуторах состоялся в 2015 году, в нем приняли участие 147 хуторов, в прошлом 2016 хуторов-участников было уже 234.

Инициатива Дня открытых дверей на хуторах принадлежит сотрудничеству Министерства сельского хозяйства, Инфоцентра экономики сельского хозяйства и Открытых хуторов Ярвамаа.

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