С 1 июля вступает в силу закон о компенсациях на лечение зубов

Дата публикации: Вчера, 18:08

С 1 июля вступает в силу принятый в декабре прошлого года закон, устанавливающий для совершеннолетних компенсации на лечение зубов в размере до 30 евро в год и увеличивающий до 85 евро в год размер для пожилых людей, беременных, матерей детей в возрасте до одного года .

Больничная касса начнет выплачивать компенсации на необходимое лечение зубов в размере до 30 евро в год имеющим медицинское страхование совершеннолетним по предъявлении соответствующего счета, если сумма представленного счета или общая сумма представленных счетов за лечение составляет 60 евро в год.

Пенсионеры по старости, пенсионеры по нетрудоспособности, лица с частичной или полной нетрудоспособностью, лица старше 63 лет, беременные, матери детей в возрасте до одного года и лица, нуждающиеся в повышенном лечении, начнут получать компенсации на лечение зубов в размере 85 евро в год. Больничная касса будет оплачивать 85% от счетов на оказание необходимых услуг по лечению зубов, с учетом, что представленный пациенту счет или общая сумма счетов не будет превышать 100 евро в год.

Компенсации пожилым людям составляют 19,18 евро в год. Беременным и матерям детей в возрасте до одного года – 28,77 евро в год.

Размер компенсации на изготовление зубного протеза для пожилых людей по-прежнему будет составлять 255,65 евро на три года. Для того, чтобы получение такой компенсации было как можно более удобным, в будущем ходатайствовать о получении компенсации не потребуется. Больничная касса самостоятельно проведет расчеты с изготовителем.

Неденежными являются компенсации за другие услуги стоматолога. Это означает, что компенсации на лечение зубов выплачиваются стоматологическим поликлиникам в соответствии с договором, заключенным с Больничной кассой, и с прейскурантом услуг. Пациент 30 евро не получает.

Льготы для детей и неотложной помощи сохранятся. Больничная касса будет компенсировать лечение зубов всем застрахованным лицам в возрасте до 19 лет и неотложную помощь всем застрахованным совершеннолетним. Неотложная помощь людям, не имеющим медицинского страхования, оплачивается из средств государственного бюджета.

В связи со льготами по лечению зубов Больничной кассе поступило более 100 заявлений от стоматологов о заключении договоров

С 1 июля Больничная касса начнет выплачивать компенсацию за лечение зубов для взрослых, ее размер составит до 30 евро за год. Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой. На сегодняшний день в Больничную кассу от тех, кто оказывает стоматологические услуги, со всей Эстонии поступило более 100 заявлений о заключении договоров, сообщила в пятницу Больничная касса в пресс-релизе.

Компенсацию в 30 евро можно использовать при посещении зубного врача для оплаты 50% от счета, и оставшуюся часть суммы счета за лечение оплачивает пациент. Например, если счет за лечение зубов составил 50 евро, то половину счета оплачивает Больничная касса, а другую половину - 25 евро - должен будет оплатить пациент. Оставшиеся 5 евро пациент сможет использовать во время следующего визита к зубному врачу до конца того же года.

Компенсация за зубное лечение действует для первичных стоматологических услуг - к ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка лекарства и временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание. Если во время визита оказываются и другие услуги, которые не входят в список компенсируемых, то пациент должен будет оплатить их в полном объеме согласно прейскуранту зубного врача.

С 1 июля беременным, мамам детей в возрасте до 1 года, лицам с частичной или отсутствующей трудоспособностью, лицам в возрасте старше 63 лет, лицам с повышенной потребностью в лечении зубов Больничная касса будет выплачивать компенсацию до 85 евро.

"Сумму компенсации сразу вычитают с общей суммы счета непосредственно в момент его оплаты у зубного врача, т.е. пациента уже во время визита получает меньший счет за лечение с учетом льготы и не должен в дальнейшем предоставлять заявление о получении компенсации",- объяснила руководитель отдела первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

„Мы надеемся, что новые возможности льготного посещения зубного врача смогут мотивировать людей к проверке здоровья зубов хотя бы раз в году и таким образом помогут предупреждать болезни ротовой полости и снизить уровень данной заболеваемости," добавила Фридеманн. При внедрении данной компенсации в течение первого полугодия будет основательно отслеживаться уровень цен на услуги, чтобы при необходимости в следующем году цены услуг и их пакет можно было привести в соответствие с реальными потребностями отрасли зубного лечения.

Те категории населения, для которых уже в сейчас действует компенсация за зубное лечение (беременные, мамы детей в возрасте до 1 года, пенсионеры и др.), смогут предоставить заявление о получении компенсации до 1 октября 2017 года. Ту часть компенсации, которая уже была использована на данный момент, автоматически вычтут из суммы компенсации 85 евро, внедряемой с 1 июля.

Со списком зубных врачей, у которых можно получить компенсацию за зубное лечение взрослых, можно ознакомиться на интерактивной карте интернет-страницы Больничной кассы http://www.haigekassa.ee/ru/hambaravi#partners.

Остаток использованной компенсации за зубное лечение и свои счета за лечение можно проконтролировать на государственном портале www.eesti.ee в рубрике «Компенсация расходов на лечение зубов».

BNS