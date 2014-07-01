Госсуд: Однополые пары также имеют право на защиту семейной жизни

РеспубликаГоссуд: Однополые пары также имеют право на защиту семейной жизни
Госсуд во вторник уточнил полномочия суда при предоставлении первичной правовой защиты во время судебного делопроизводства о виде на жительство и отметил, что и однополые пары имеют право на защиту семейной жизни.
Госсуд отметил, что закон не запрещает выдавать вид на жительство на время текущей судебной тяжбы для воссоединения с супругом и в том случае, если речь идет о заключенном за границей однополым браке.
Первичная правовая защита — временная мера, которую суд применяет для защиты прав жалобщика на время судебного разбирательства. В данном случае речь шла о примененной Таллиннским окружным судом правовой защите. Окружной суд постановил, что департамент полиции и погранохраны (PPA) должен предоставить жалобщице временный вид на жительство для воссоединения с супругой до конца текущего судебного делопроизводства и на время нового делопроизводства о выдаче вида на жительство. Брак между женщинами был заключен за границей.
Административная коллегия госсуда подчеркнула, что конституция не содержит права заключать в Эстонии однополые браки, но что на однополые пары распространяется содержащееся в конституции право на защиту семейной жизни, а также запрет на дискриминацию. В конституции защита семейной жизни от вмешательства государства не привязана к полу и сексуальной ориентации членов семьи. Кроме того, в Эстонии не запрещено законом и не является наказуемым совместное проживание лиц одного пола. Европейский суд по правам человека также постановил, что семейная жизнь и разнополых, и однополых пар защищена европейской конвенцией о правах человека. Государство может запретить иностранцу жить с членом семьи в Эстонии только при весомых основаниях.
По оценке коллегии, решение предоставить жалобщице срочный вид на жительство для воссоединения с супругой в порядке предварительной правовой защиты было правомерным, поскольку запрет на проживание в Эстонии в течение судебного делопроизводства является вмешательством в семейную жизнь. В то же время, временное проживание жалобщицы в Эстонии не нарушает ничьи права или публичны интерес.
Закон о семье не допускает заключения в Эстонии однополых браков, но этот запрет не препятствует признанию заключенных в иностранных государствах браков. Такие браки можно признавать недействительными только в случае явного противоречия существенным принципам эстонского права. По предварительной оценке коллегии, является спорным то, нарушило бы признание заключенных за рубежом однополых браков эти существенные принципы. Закон не дает однозначного ответа на этот вопрос. Суд должен будет принять окончательное решение по этому вопросу в рамках основной тяжбы. Окружной суд еще не вынес вердикт по основной тяжбе.
В то же время, госсуд не поддержал определенный окружным суд срок предоставления правовой защиты, отметив, что суд может санкционировать ее предоставление только на время судебной тяжбы, но не дольше. Госсуд аннулировал соответствующую часть постановления окружного суда, а в остальном оставил его без изменений.
BNS
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