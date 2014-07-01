Вирус Petya уже поразил две фирмы в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 11:05

По данным департамента государственной инфосистемы (RIA), распространяющийся во вторник в мировых компьютерных сетях новый вредоносный вирус до Эстонии еще не добрался, однако именно поэтому следуют проявить внимательность и сохранить свои данные.

"В Эстонии, очевидно, пока ни одного заражения не отмечено", - сказал BNS во вторник руководитель отдела урегулирования инцидентов (CERT-EE) департамента государственной инфосистемы (RIA) Клайд Мяги, по словам которого утром вредоносное программное обеспечение начало обширное движение по сетям Украины. Заражены компьютеры многих предприятий как банковского, так и транспортного сектора, а также сети правительственных учреждений и аэропортов. Известно, что заражены сети энергетических предприятий Укрэнерго и Киевэнерго, а также многие новостные порталы, однако сферы оказания жизненно важных услуг, насколько известно, не нарушены, и мобильная связи и авиаперевозки осуществляются в обычном режиме, сказал Мяги.

Ранее поступило сообщение, что распространяющийся по Европе во вторник кодирующий данные новый вирус Petya, добрался до Литвы, откуда поступили сообщения о нескольких случаях этого вируса. Зарубежные СМИ также сообщают, что с вирусом, блокирующим файлы и требующим выкупа, столкнулись российская нефтяная компания "Роснефть», где основная деятельность не нарушена, и датская транспортная компания Maersk, откуда подтвердили, что из-за кибератаки остановилась работа на терминале в Роттердаме.

"Насколько известно, это дополненная версия вредоносной программы Petya, нынешней весной нанесшей ущерб EternalBlue. Если по первоначальной информации криптирования не осуществлялось, то к настоящему моменту выяснилось, что после полного запуска программы производится также и криптирование ,и вирус запрашивает почти 300 евро, долларов или фунтов стерлингов,- сказал Мяги.- Насколько известно, на этот раз у версии нет так называемой кнопки отключения, точно так в настоящий момент нет сведений о том, кто стоит за атакой или каковы мотивы атаки".

"Опасность заражения вымогателем денег есть для всех пользователей операционных систем Windows, особенно на этот раз выражена опасность для пользователей программ Windows 7",- сказал Мяги.

"В том случае, если системы пострадали упомянутым образом, ждем от вас сообщений в отдел урегулирования инцидентов CERT-EE по адресу cert@cert.ee ",- сказал Мяги.

"Во избежание заражения вирусом Petya советуем установить последние защитные обновления для операционных систем Windows и закрыть версию SMB в компьютерах 1 организации пользования. Естественно, действует и обычная рекомеедация сохранять данные",- сказал Мяги.

В мае сходный вредоносный вирус WannaCry заразил более 200 000 компьютеров более, чем в 150 странах.

В Эстонии вирус поразил две фирмы - RIA

TAЛЛИНН, 28 июня, BNS — По данным департамента государственной инфосистемы (RIA), из расположенных в Эстонии предприятий вирус поразил две фирмы концерна Saint-Gobain, в том числе Ehituse ABC.

«По состоянию на 10 часов сегодняшнего утра ни одно оказывающее жизненно важные услуги предприятие или госучреждение не сообщало о том, что подверглось кибератаке. Службы ликвидации инцидентов RIA (CERT-EE) в данный момент активно занимается картированием и анализом потенциальных инцидентов», - сказал около 10.40 глава CERT-EE Калид Мяги.

RIA по-прежнему просит предприятия, чьи ИТ-системы заражены вирусом, сообщать об этом по дежурному номеру CERT-EE 6630299 или адресу электронной почты cert@cert.ee.

Во вторник европейские страны и крупные компании США и Европы сообщили, что подверглись начавшейся в России и Украине и распространившейся по всему миру кибератаке.

BNS