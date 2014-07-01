Нарвский музей объявит победителя конкурса идей

Дата публикации: Сегодня, 10:29

Нарвский музей в среду объявит победителя конкурса идей по созданию новой экспозиции, с которым предполагается заключить договор на создание новой экспозиции стоимостью миллион евро.

Как отметил председатель жюри конкурса научный руководитель Нарвского музея Иво Пости, целью конкурса был не поиск готового решения новой экспозиции, а подбор партнера для генерирования идей и осуществления новой постоянной выставки. «Мы ожидали нестандартного мышления и неожиданных решений поставленных нами задач конкурса. Жюри выбрало победителя с наибольшим потенциалом. Он и станет нашим творческим партнером», - сказал Пости.

На конкурс поступили три работы как из Эстонии, так и из-за рубежа. Призовой фонд составил 8000 евро, из которых 4000 получит победить и 2500 участник, занявший второе место. Жюри решило не присуждать третье место.

В 2019 году откроется не только новая постоянная экспозиция, но и восточный флигель Конвентского дома Нарвского замка, а также некоторые проходы в стенах, подвалы со сводчатыми потолками и галереи, где сейчас можно увидеть только голубей и строительный мусор. Новая экспозиция расскажет посетителям долгую и красочную историю Нарвского замка — как строился замок, кто его завоевывал в разные времена, кто жил здесь и какие задачи выполнял, как замок защищали во время войны и как замок защищал город.

Создание новой экспозиции Нарвского музея является частью проекта «Центр открытий пограничной крепости ». Общая стоимость проекта более 4 млн евро, из которых 3,54 миллиона — поддержка Европейского фонда регионального развития. Проект начался 1 июня 2016 и продлится до 30 июня 2019 года.

BNS