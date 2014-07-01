РеспубликаВ Иванову ночь на большей части территории Эстонии будет без осадков
Фото с сайта stena.ee
По данным службы погоды Эстонии, вся неделя Иванова дня будет холодной, ветреной и дождливой, однако непосредственно в Иванову ночь на большей части территории Эстонии будет без осадков.
В ночь на вторник область высокого будет отступать, из Скандинавии подойдет область низкого давления и наполнит новый частичный циклон, который сместится дальше на Ботнический залив, на Сааремаа и Хийумаа после полуночи пойдет дождь, который быстро распространится по материковой части страны. Ветер западных направлений, 4-9 м/сек, утром порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-11, на побережье до 13 градусов тепла. Днем область низкого давления сместится с побережья Финского залива на восток, ее периферия принесет в Эстонию дождь. Вечером начиная с запада страны осадки станут реже. Ветер западный и северо-западный, 8-12, континенте порывами до 17, на островах и побережье до 23 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.
В среду и четверг область низкого давления сместится на север России, ее юго-западная периферия будет простираться над Балтикой. Ночью дождей будет не много, но днем они пройдут по всей Эстонии. Ветер северо-западный и западный, порывами до 15 м/сек, в ночь на среду на побережье Финского залива до 18 м/сек. Температура воздуха по ночам 7-12, днем 14-17, в четверг до 19 градусов тепла.
В пятницу, то есть в канун Иванова дня, область низкого давления отступит, под влиянием слабой области высокого давления погода в Эстонии будет в основном без осадков, однако не исключено, что кое-где отдельные кратковременные дожди пройдут. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью понизится до минимальных значений в 5-6 градусов тепла, на морском побережье до 13 градусов тепла, днем повысится до 15-19 градусов.
В Иванову ночь со Скандинавии будет смещаться через море периферия области низкого давления. Облачность уплотнится, и после полуночи в Западной и Юго-Западной Эстонии вероятность дождя повысится. Нынешний прогноз дает надежду на то, что на большей части территории Эстонии в Иванову ночь осадков все-таки не будет. Ветер восточных направлений, на материковой части страны относительно слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха ночью понизится до минимальных значений в 6-8 градусов тепла, на морском побережье до 13 градусов тепла.
В субботу, то есть в Иванов день влияние области низкого давления усилится, и по имеющимся на настоящий момент данным в течении дня дожди могут пройти почти повсюду, только в Вирумаа вероятность осадков будет меньше. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.
В воскресенье область низкого давления будет смещаться со Скандинавии на Ботнический залив, ее периферия принесет в Эстонию дожди, которые будут идти временами. Южный ветер усилится порывами до 15-16 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.
BNS
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