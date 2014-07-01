Эстонский документалист провел два месяца в афганистанской тюрьме

Дата публикации: Сегодня, 10:00

Режиссер документальных фильмов Вахур Лайапеа, отправившийся в середине апреля на съемки в Афганистан, был сначала схвачен движением «Талибан», а затем провел около двух месяцев в тюрьме правительственных сил Афганистана.

«18 апреля меня и моего друга и переводчика Мохсина предало доверенное лицо, которое должно было доставить нас в Шинданд для интервью с бывшим советским военным. Нас подстерегла и захватила группа членов Талибана», - написал Лайапеа в социальных сетях.

«30 часов спустя произошло чудо — нас не убили и не взяли в заложники, но доставили на шоссе, где за нами вызвали машины Национального директората безопасности Афганистана (НДБ). ... НДБ арестовал нас доставил в тюрму Герата», - продолжил Лайапеа. Через несколько дней власти перевели их из Герата в следственный изолятор в столице Афганистана Кабуле, поскольку их подозревали в шпионаже, написал режиссер.

«После двух месяцев заключения и следствия выяснился тот простой факт, что мы невиновны и что я не являюсь шпионом ни Ирана, ни Пакистана, ни какой-либо другой страны. Нам не были предъявлены обвинения», - написал Лайапеа.

Вышедший из кабульской тюрьмы 13 июня документалист в своей записи поблагодарил МИД, близких и сотрудников британского посольства в Кабуле, которые содействовали его освобождению. Его переводчика освободили на восемь дней раньше.

Представитель МИД подтвердил BNS, что подобный инцидент имел место и что представители Эстонии участвовали в возвращении Лайапеа домой из Афганистана.

Вахур Лайапеа — эстонский кинорежиссер, продюсер и исследователь языка жестов. Он родился в 1960 году в Таллинне. С 1998 года он действует в качестве независимого продюсера. В период 1999–2001 он был директором оригинальной программы телеканала Kanal 2.

BNS