Правительство утвердило создание 12 объединенных волостей

Дата публикации: Сегодня, 13:41

Правительство на заседании в четверг утвердило изменения административно-территориального деления, согласно которым будет завершено слияние местных самоуправлений в соответствии с 12 ранее поступившими предложениями, от шести предложений было решено отказаться, а четыре переданы региональным комиссиям для пересмотра.

«Местные самоуправления проделали важную работу, я прежде всего благодарю тех глав местных самоуправлений, которые смогли провести слияние на добровольном этапе. Были и те, кто не смог или не захотел это сделать и стал ждать решения правительства, - сказал министр государственного управления Яак Ааб. - Мы основательно проанализировали и взвесили все аргументы, которые нам представили получившие предложения о слиянии местные самоуправления. Каждое из них — особенное, поэтому решения не были простыми».

Ходатайства местных самоуправлений о добровольном объединении следовало представить уездному старейшине к 1 января 2017 года. Вслед за этим правительство в феврале обратилось с предложением об объединении ко всем местным самоуправлениям, которые к началу года не достигли соглашения по вопросу объединения или не соответствовали условию административной реформы в 5000 жителей. Предложение коснулось 104 единиц местного самоуправления, из которых 39 приняли предложение, а 65 не согласились.

Цель административной реформы — создание местных самоуправлений, которые смогут лучше предлагать людям публичные услуги, обеспечивать рост конкурентоспособности регионов и самостоятельно выполнять возложенные на них законом обязанности.

Ранее исключение было сделано для четырех островных волостей: Кихну, Рухну, Муху и Вормси. Согласно решению, останутся 83 единицы местного самоуправления, в том числе 16 городов и 67 волостей.

Ранее правительство утвердило два предложения: об объединении волости Пёйде с другими местными самоуправлениями Сааремаа и об объединении волости пука с волостями Отепя и Сангасте.

Правительство отказалось от шести предложений:

- объединить город Локса с волостью Куусалу;

- объединить волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу с городом Силламяэ (но район Вийвиконна города Кохтла-Ярве будет передан);

- объединить волости Кохтла, Кохтла-Нымме и Тойла с волостями Иллука, Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна, при этом слияние будет прекращено только в отношении волостей Кохтла, Кохтла-Нымме и Тойла;

- объединить волости Хяэдемеэсте и Тахкуранна с волостями Саарде и Сурью;

- объединить волости Канепи, Кыллесте и Валгъярве с волостями Ахья, Лахеда, Моосте, Пылва и Вастсе-Куусте;

- объединить волости Антсла и Урвасте с волостями Орава, Вастселийна, Ласва, Сымерпалу и Выру.

Четыре предложения переданы на пересмотр:

- объединить город Кейла, волости Кейла и Падизе, город Палдиски и волость Вазалемма;

- объединить Хальяла и Вихула с волостями Раквере и Сымеру;

- объединить волости Луунья и Тяхтвере с городом Тарту;

- объединить волость Ныо с городом Элва и волостями Конгута, Палупера, Пухья, Ранну и Рынгу.

12 предложений будут выполнены полностью:

- объединить волости Эммасте и Пюхалепа с волостями Хийу и Кяйна в волость Хийумаа;

- объединить волость Люганузе с городом Кивиыли и волостью Сонда в волость Люганузе;

- объединить волость Иллука с волостями Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна в волость Алутагузе;

- объединить волость Коэру с волостями Албу, Амбла, Имавере, Ярва-Яани, кареда и Койги в волость Ярва;

- объединить волость Ракке с волостью Вяйке-Маарья в волость Вяйке-Маарья;

- объединить волость Тыстамаа с волостями Аудру и Пайкузе и городом Пярну в город Пярну;

- объединить волость Юуру с волостями Кайю, Райккюла и Рапла в волость Рапла;

- объединить волость Табивере с волостями Лаэва, Пийриссааре и Тарту в волость Тарту;

- объединить город Калласте и волость Пала с волостями Алатскиви, Пейпсияэре и Вара в волость Пейпсияэре;

- объединить волость Камбья с волостью Юленурме в волость Камбья;

- объединить волости Меремяэ, Микитамяэ и Вярска и передать нурк Лухамаа из волости Вярска для образования новой волости Сетомаа;

- объединить волости Орава и Вастселийна с волостями Ласва, Сымерпалу и Выру в волость Выру.

BNS