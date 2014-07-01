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Эксперт: Психическое состояние Сависаара позволяет участвовать в суде

Дата публикации: Сегодня, 12:35

Эксперт: Психическое состояние Сависаара позволяет участвовать в суде

 

По словам главы проводившей судебно-медицинскую экспертизу отданного под суд по обвинению в коррупции Эдгара Сависаара комиссии Марики Вяли, нет оснований подозревать, что умственные способности Сависаара настолько пострадали, чтобы он не мог участвовать в шестичасовых заседаниях суда.

Защитник Сависаара Оливер Няэс во время допроса Вяли в Харьюском уездном суде во вторник пожелал отметить, что Сависаар может не выдержать продолжительные заседания, но эксперт с этим не согласилась. Вяли отметила, что, когда эксперты беседовали с Сависааром от 45 минут до часа, его психическое состояние было хорошим, он был активным, был настроен на сотрудничество и отлично понимал, что происходит.

Тем не менее, по словам Вяли, важно, чтобы в том случае, если Сависаар во время заседания почувствует себя уставшим, ему предоставлялись паузы для отдыха. Например, по мнению Вяли, допрос Сависаара мог бы продолжаться не больше часа, а за ним могла бы следовать пауза в 20-30 минут. Вяли также заявила, что справиться с участием в процессе Сависаару поможет щадящий режим. Он включает достаточное время сна, корректное питание, а также следование предписанному лечащими врачами плану лечения.

По словам Вяли, суд должен будет срочно вызвать скорую помощь, если состояние здоровья Сависаара ухудшится, не помешает также, если в зале заседаний будет находиться врач, который сможет быстро вмешаться при ухудшении состояния здоровья пациента.

Хотя адвокат Сависаара отметил, что психическое здоровье Сависаара было слабым после ампутации ноги в 2015 году, что подтверждают и относящиеся к тому времени записи врачей, Вяли подчеркнула, что соприкасавшиеся с историей болезни Сависаара врачи позже не отмечали у пациента психических проблем. «Разумеется, умственные способности Сависаара снизились, но не в той мере, чтобы он не мог принимать участия в судебных заседаниях», - добавила Вяли.

Вяли также неоднократно подчеркнула, что проводившие судебно-медицинскую экспертизу специалисты не могут заниматься лечением пациента, но это является его собственной и задачей лечащих врачей.

То, что Сависаар предстанет перед судом, окончательно было решено в начале тюня, когда судебная экспертиза определила, что Согласно переданному в понедельник суду акту экспертизы, отсутствуют основания для удовлетворения поданного суду защитником Сависаара ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Эдгара Сависаара, поскольку обвиняемый неизлечимо болен и в этой связи неспособен участвовать в уголовном делопроизводстве или нести наказание.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО Центристская партия Эстонии и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.

 

BNS

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