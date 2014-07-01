Дата публикации: Сегодня, 11:20

По данным департамента здоровья, за первые четыре месяца этого года животные укусили людей 365 раз.

В 226 случаях людей кусали собаки, в 125 случаях кошки, показывает данные департамента здоровья. Три раза людей укусили крысы, по два раза — енотовидные собаки и хорьки, по одному разу — обезьяна, дегу, мышь, заяц, кролик и белка.

В прошлом году департаментом здоровья было зарегистрировано 1320 случаев укушенных животными людей: в 894 случаях людей кусали собаки, в 377 случаях кошки, в восьми — крысы, в пяти — лошади, мыши и хорьки — по четыре раза, а в четырех случаях на людей нападали вороны.

Ласки, енотовидные собаки и лисы кусали людей в прошлом году в трех случаях, трижды клюнули людей куры и петухи. Зайцы, бобры и норка кусали людей в прошлом году в двух случаях, а коза, дикая свинья, белка, куница, енот и шиншилла — по одному разу.

BNS