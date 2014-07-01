Евгений Осиновский переизбран на пост председателя Социал-демократической партии

Дата публикации: Сегодня, 10:06

Съезд социал-демократов переизбрал Евгения Осиновского на пост председателя партии. Кристен Канарик вновь утвержден генеральным секретарем.

За то, чтобы Евгений Осиновский остался лидером соцдемов, проголосовали 404 делегата. Лишь 13 были против.

Кроме того, по предложению Евгения Осиновского съезд утвердил на пост генсекретаря Кристена Канарика.

Съезд Социал-демократической партии, который сегодня собрался в Пярну, выберет также вице-председателей, членов правления, ревизионную комиссию, комиссию по программе и уставу, избирательную комиссию, суд чести.

Кристен Канарик