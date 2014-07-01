У черного носорога Кибиби в Таллиннском зоопарке появилось потомство

Дата публикации: Сегодня, 14:24

У черного носорога Кибиби в Таллиннском зоопарке в минувшую субботу появилось потомство — по предварительным данным, родилась самка.

Директор зоопарка Тийт Маран в среду сказал BNS, что новорожденный носорог здоров, и это, очевидно, девочка. «Пока не берусь говорить, мальчик это или девочка,- сказал Маран,- мне сказали, что это, возможно, девочка, но стопроцентной уверенности пока нет».

Малышка родилась в субботу 3 июня в 15.09. По словам Марана, сам он еще у новорожденной не побывал, однако за малышкой постоянно наблюдают посредством камер. "С четверга можно будет увидеть малыша через веб-камеру, а фотоснимки разместим и на странице зоопарка»,- сказал Маран.

Носорог родился впервые как в истории Таллиннского зоопарка, так и вообще в зоопарке на территории бывшего Советского Союза.

В Таллиннском зоопарке сейчас живут черные носороги Кигома и Кибиби.

BNS