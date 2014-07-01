Сависаар: Я останусь в политике еще надолго

Дата публикации: Сегодня, 10:22

Отданный под суд по подозрению в коррупции бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар в понедельник вечером сослался на решение признавших его состояние удовлетворительным для участия в процессе врачей, заявив, что еще надолго останется в политике.

«У меня для вас хорошая новость! Четыре эксперта (три патолога — патологоанатомы Илона Дриккит, Марика Вяли и Хейди Казе и один кардиолог Маргус Вийгимаа) решили, что я достаточно здоров. Практически здоров, - написал Сависаар в Facebook. - Я только не успел спросить у экспертов: сколько я еще выдержу в политике? Судя по критериям экспертов, я останусь в политике еще надолго».

Сависаар отметил, что в одной только первой судебной инстанции процесс займет более двух лет.

«По крайней мере, так планируют в суде. Я знаю, что решения судов в Эстонии на 98 процентов принимаются в пользу прокуратуры. Но [оправданный в рамках процесса об изготовлении детской порнографии] Каур Кендер доказал, что можно войти и в два процента. Это вселяет в меня надежду. Ухожу на фронт!» - написал Сависаар.

BNS