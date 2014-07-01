В Эстонии с июня введена новая система маркировки химических средств и смесей

Дата публикации: Сегодня, 09:17

С июня в Эстонии упаковка удобрений, пестицидов и прочих химических средств, представляющих возможную опасность, должна быть маркирована новой системой обозначений и пиктограмм.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства сельской жизни, напомнив, что с июня завершается отсрочка перехода Эстонии к выполнению регламента Европейского Союза о новой единой системе классификации, маркировки и упаковки (CLP). Теперь упаковка удобрений, пестицидов и прочих химических средств, представляющих возможную опасность, должна быть обозначена только новой маркировкой.

В частности, с 1 июня на упаковке пиктограммы, указывающие на опасный состав средства, должны быть заменены с черных значков на оранжевом фоне на символы, включенные в рамку красного цвета.

Предупреждающие об опасности пиктограммы и сопутствующие им текстовые инструкции должны содержать информацию о том, какой ущерб данное средство или смесь средств могут нанести окружающей среде, здоровью людей и животных, а также о том, как такого ущерба избежать.

Европейский Союз перешел на разработанную Организацией Объединенных Наций (ООН) систему, призванную единым образом по всему миру классифицировать и маркировать средства и смеси, а также содержащиеся в них вещества.

Необходимость введения новой и единой системы связана с тем, что для обозначения одних и тех же источников опасности в разных странах использовали различные системы символов, в ряде стран эти системы значительно отличались от других. Переход на единый регламент обозначений CLP начался в 2013 году.

BNS