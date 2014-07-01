В июне температура воздуха удержится на среднем уровне

Дата публикации: Сегодня, 09:57

По данным месячного прогноза службы погоды Эстонии, температура воздуха и количество осадков в июне удержатся на среднем уровне, средняя июньская температура воздуха составляет 13,1-15,5 градуса тепла, а среднее количество осадков 47-87 мм.

В начале месяца Эстония будет находиться на краю двух обширных областей низкого атмосферного давления. Одна из них будет расположена над северной частью Атлантического океана, а вторая на северо-западе России. В первые дни месяца будет преобладать северо-западное течение, с севера будет поступать холодный воздух. Погода будет холоднее обычного, с редкими кратковременными осадками, на почве местами ночные заморозки. Во второй половине первой декады воздушное течение повернет на юго-запад, в Эстонию начнет поступать более теплая, но временами и более влажная воздушная масса, которая местами может привести к сильным дождям.

В середине месяца в России усилится область повышенного атмосферного давления, которая блокирует западным циклонам путь на восток. Эстония окажется на краю западной — прохладной и влажной — и восточной — очень теплой и сухой — воздушных масс. Смена воздушных масс будет сопровождаться сильными дождями и порывистым ветром при грозовых тучах, количество осадков может сильно различаться в зависимости от регионов.

BNS