Оппозиция начала собирать подписи за отставку министра финансов

Дата публикации: Сегодня, 13:18

Оппозиционные парламентские партии в понедельник приступили к сбору подписей для выражения недоверия министру финансов Свену Сестеру (Союз Отечества и Res Publica).

Свен Сестер - министр, сохранивший свой пост после смены правительства. 47 лет, многодетный отец – у него пятеро детей. По образованию инфотехнолог, окончил ТТУ. Двукратный чемпион Эстонии по игре в бридж.

Об этом сообщила пресс-служба Партии реформ, отметив, что во второй половине дня состоялась встреча лидеров фракций Партии реформ, Свободной партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

По ее итогам было решено приступить к сбору подписей за выражение недоверия министру финансов Свену Сестеру.

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, недоверия заслуживает все нынешнее правительство во главе с Юри Ратасом.

«Однако на данный момент крупнейшая проблема все же в том, что эстонское государство уводят в долги, появляются новые налоги, происходит разрушение предпринимательского климата. По этой причине мы решили начать сбор подписей под текстом вотума недоверия министру финансов», - пояснил Певкур.

По словам лидера свободников Артура Тальвика, Сестер не может управлять финансами Эстонии.

«Это шизофреническая ситуация - в разных каолициях Сестер диаметрально меняет свои взгляды», - добавил Тальвик.

Глава EKRE Март Хельме заметил, что Свен Сестер доказал свою некомпетентность и безответственность в организации государственных финансов.

На данный момент неизвестно, когда текст вотума недоверия будет передан руководству парламента, сообщил портал новостей вещания rus.err.

Для того, чтобы отправить Сестера в отставку, его противникам необходим 51 голос. У оппозиции на троих в Рийгикогу сейчас 45 мандатов из 101.

BNS





