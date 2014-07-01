Волонтеры спасли в рамках акции 8700 земноводных

Дата публикации: Вчера, 10:01

Участники организованной Фондом природы Эстонии (ELF) акции спасли этой весной жизнь 8700 земноводным.

Спасательные толоки этой весной были проведены в 17 местах при участии 337 волонтеров, сообщили BNS из ELF. Хотя миграция лягушек в этом году началась неожиданно рано, из-за холодной весны она приостановилась, а затем растянулась на несколько месяцев. На некоторых участках шоссе земноводные были замечены в дневное время, т.к. в вечернее время погода для миграции была слишком холодная. Это необычная ситуация, поскольку лягушки и жабы – сумеречные животные. В этом году по сравнению с обычным ходом миграции к местам размножения мигрировало значительно меньше лягушек.

Акция «Спасение лягушек» прошла столь успешно благодаря помощи волонтеров, спонсоров и автовладельцев. «Мы хотим поблагодарить прежде всего всех волонтеров, которые несмотря на усталость и холод вечерами спасали лягушек из-под колес. Также мы благодарим всех заботливых людей, которые поддержали проведение толок материально в благотворительной среде Hooandja, сообщали о местах миграции земноводных, а также снижали скорость или объезжали места миграции лягушек и жаб, чтобы сохранить их ценные жизни», - сообщила руководитель акции «Спасение лягушек» Кристина Кюбарсепп.

Период миграции земноводных длился со 2 апреля по 14 мая. Самая оживленная миграция прошла в Таллинне на улице Астангу, где с помощью волонтеров было спасено 1680 лягушек – их аккуратно перенесли через проезжую часть в ведрах. В Лейе-Ойу спасли 1392, в Ихасте 1344 и в Поркуни 1132 земноводных. Всего в рамках акции волонтеры спасли 8700 земноводных – жаб, травяных лягушек, остромордых лягушек и тритонов.

BNS