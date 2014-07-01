Юри Ратас не чувствует необходимости уходить в отставку

Дата публикации: Сегодня, 10:48

Если по мнению оппозиции разразившиеся в последнее время скандалы с Центристской партии являются достаточной причиной для ухода в отставку главы правительства, то премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас так не считает.

"Центристская партия продолжает работу на основе полученного от избирателей мандата, правительство отстаивает принципы, которые для нас были важны: повышение дохода людей с низким и средним доходом, чтобы мы смогли провести реформу здравоохранения, чтобы предпринимательство в Эстонии могло бы вновь набирать силу, мы проводит аграрные реформы и, конечно, реформы госуправления",- сказал Юри Ратас журналистам в воскресенье.

По его словам, у оппозиционных партий всегда есть возможность выступить с заявлением о недоверии, если оно пройдет, то с этим следует согласиться, а если нет — правительство продолжит работу. "Я почувствовал, что в последние недели Консервативная народная партия и партия реформ очень сильно сблизились",- сказал Юри Ратас.

В минувший четверг председатель Партии реформ Ханно Певкур заявил, что премьер-министр Юри Ратас должен подать в отставку из-за скандалов, связанных с членами его правительства и однопартийцами.

«Скандалам в Центристской партии не предвидится конца. Коррупционный скандал Сависаара, скандал о лжи, приведший к отставке Мартина Репинского, скандал о Майлис Репс и "Спутнике", коррупционный скандал о Таави Аасе и горхолле, скандал с Оудекки Лооне и Ольгой Ивановой из-за 9 мая, приведший к отставке Михаила Корба скандал из-за НАТО, скандал с Арво Сарапуу и коррупцией в области отходов и неоднократные визиты Яны Тоом к военному преступнику Асаду красноречиво показывают, что Юри Ратас не контролирует то, что происходит в его правительстве и партии», - передал слова Певкура пресс-секретарь.

«Сигналы, которые Центристская партия подает эстонским и российским СМИ, также продолжают противоречить друг другу. Пусть они решат, какой курс они представляют. Нельзя одновременно находиться в правительстве Эстонии под кремлевскими и европейскими лозунгами», - сказал лидер Партии реформ.

BNS