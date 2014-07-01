Начался благотворительный фотоконкурс «Эстония из окна моего дома»

РеспубликаНачался благотворительный фотоконкурс «Эстония из окна моего дома»
Компания If Kindlustus организовала благотворительный фотоконкурс «Эстония из окна моего дома», чтобы к 100-летнему юбилею Эстонской Республики собрать разные виды Эстонии, сфотографированные из домашних окон людей. Фотоконкурс поддержит некоммерческую организацию «Семья для каждого ребёнка».
По словам управляющего отделом маркетинга и коммуникации If Kindlustus Тамбета Аси, Эстония выглядит из окна каждого дома немного по-иному.
«Накануне столетия Эстонии мы хотим показать, как интересна и разнолика Эстония на самом деле. Для этого мы хотим собрать фотографии по возможности из разных регионов Эстонии, где страна выглядит такой, какой мы видим её каждый день из окна своего дома. Ждём активного участия, потому как за каждую присланную фотографию If пожертвует деньги в поддержку оставшихся без родительской опеки детей», - сообщил Аси.
За каждую представленную на конкурс фотографию If Kindlustus пожертвует один евро некоммерческой организации «Семья для каждого ребёнка» , чтобы оставшиеся без родительской заботы дети смогли смотреть из окна собственного дома.
Для участия в конкурсе фотографию, сделанную из окна своего дома, можно присылать не позднее 8 июня на сайт If. Из представленных на конкурс работ жюри выберет 10 лучших фотографий, у каждой из которых будет возможность набрать голоса на странице If в фейсбуке. Победителем станет фотография, набравшая больше всего голосов.
В конкурсе можно принять участие на сайте If.
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