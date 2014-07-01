Корб уходит в отставку

Дата публикации: Сегодня, 14:19

Министр государственного управления Михаил Корб, заявивший, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО, а затем отказавшийся от своих слов, подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке, которое глава правительства решил удовлетворить, пишет Postimees.

«Приношу свои извинения за высказывание.. я понимаю тяжесть своей ошибки»,- сказал Корб в среду вечером журналистам у Доме Стенбока. Корб сообщил, что решил подать в отставку прежде всего, чтобы сохранить коалицию.

По словам Корба, для Эстонии членство в НАТО и ЕС является единственно правильным выбором.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал, что новый министр государственного управления будет членом Центристской партии, но назвать имени нового министра пока не смог.

BNS