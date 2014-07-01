Центристская партия обнародовала предвыборный слоган

Дата публикации: Сегодня, 13:00

Центристская партия обнародовала свой предвыборный слоган, с которым выступит на местных выборах осенью этого года: «Другие обещают, мы работаем».

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что слоган в полной мере отображает деятельность партии и тот опыт руководства самоуправлениям, который есть у центристов, передал пресс-секретарь партии.

«Жители Эстонии ждут, чтобы политики действительно начали работать во имя их блага и были способны к сотрудничеству, чтобы представлять интересы населения. Каждое обещание должно быть выполнено и должно быть подкреплено делом. Центристская партия, как на уровне города, так и государства всегда ставила перед собой амбициозные цели и в итоге все идеи были реализованы, а цели достигнуты», - отметил Ратас.

Председатель партии отметил также, что выборы в органы местного самоуправления крайне важны для партии и это касается всех самоуправлений Эстонии. Во имя этого делается большая работа в каждом городе, в каждой волости. «Мы смело пойдем на выборы партийным избирательным списком, мы с гордостью можем заявить, что мы можем предложить населению свежие идеи, которые гарантированно будут претворены в жизнь», - сказал Ратас.

BNS