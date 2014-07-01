Корб предлагает инвестировать в развитие Ида-Вирумаа по 20 млн евро ежегодно

Дата публикации: Сегодня, 11:55

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Министр по делам государственного управления Михаил Корб хочет из средств, поступающих от экологических налогов, со следующего года направлять по 20 млн евро в год на реализацию программы по улучшению жилой среды в Ида-Вируском уезде. По предварительным расчетам, в ближайшие 10 лет на эти нужды предполагается направить в общей сложности 200 млн евро.

Об этом говорится в переданном агентству BNS проекте программы действий правительства, предусматривающей, в частности, соответствующей программы для Ида-Вируского уезда. Программа ставит своей целью сделать экономическую среду Ида-Вирумаа привлекательной для инвесторов и сформировать для местного населения безопасную и разнообразную среду обитания.

Для достижения этих целей ключевой мерой является развитие именно экономической среды, отметил Корб в представленном кабинету министров проекте. Расширение разнообразия экономической среды важно и для того, чтобы подготовить регион к постепенному снижению деятельности сланцевого сектора местной промышленности.

Часть мер для улучшения ситуации в Ида-Вирумаа предусмотрена уже действующей программой действий в Ида-Вирумаа на период с 2015 по 2020 годы, однако, по словам Корба, для ощутимого импульса в развития региона нужно дополнительное вмешательство. Для этого, по оценке министра, программа должна действовать не менее 10 лет и источники ее финансирования должны быть стабильными и не зависеть от хода и результатов ежегодных переговоров по проекту госбюджета.

По оценке Корба, до сего времени инвестиции в улучшение ситуации в Ида-Вирумаа были недостаточными. Сектор сланцевой энергетики в 2011-2015 году выплатил экологических налогов на общую сумму в 305 млн евро, однако из программы окружающей среды на проекты в Ида-Вирумаа было выделено всего 18 млн евро, в свою очередь, на защиту недр, переработку отходов и защиту атмосферного воздуха было выделено всего 6,6 млн евро.

Кроме того, по словам Корба, не получают компенсации те местные самоуправления и крупные города Ида-Вирумаа, которые ощущают на себе последствия воздействия горной промышленности в сфере трудовой занятости и цепочки поставок.

Экологические налоги на загрязнение воздуха и воды, а также на переработку отходов поступают прямо в госбюджет. До сего времени эконалоги не использовались для того, чтобы смягчить нежелательное воздействие на социально-экономическую среду последствий деятельности горной промышленности Ида-Вирумаа. Между тем, длящаяся десятки лет добыча и переработка сланца, наряду с окружающей средой, повлияла также на структуру экономики региона, на состав ее населения, на создающуюся руками человека техногенную среду, подчеркнул Корб.

Разработку и применение программы координирует государство, в ее реализацию вложат свои средства также и местные самоуправления. Предлагаемая программа не будет дублировать уже действующие меры поддержки развития региона.

BNS