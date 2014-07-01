В Kevadtorm примут участие купленные у Нидерландов БМП

Дата публикации: Сегодня, 09:27

В рамках учений Kevadtorm в учебных боях впервые примут участие купленные недавно у Нидерландов для Сил обороны боевые машины.

Шесть боевых машин пехоты CV9035EE на время тяжелых сражений Kevadtorm войдут в состав механизированной пехотной группы А-роты Скаутского батальона, сообщил BNS главный штаб Сил обороны.

Шведская боевая машина пехоты CV9035EE входит в вооружение Скаутского батальона и обладает крайне высокой способностью прохождения местности и прочной броневой защитой. Главным орудием CV9035EE является 35-мм скорострельная пушка Bushmaster III, эффективная дистанция выстрела которой составляет два километра.

Группа А-роты, в январе приступившая в Тапа к обучению пользованию машинами CV9035EE, в понедельник присоединится к Скаутскому батальону для проходящих на центральном полигоне Сил обороны и в его окрестностях тяжелых сражений. На этой неделе группа заканчивает подготовку — маскирует машины и отрабатывает совместные действия подразделения в основных видах сражений.

Всего Эстония купила у Нидерландов 44 боевые машины, 12 из них вошли в вооружение Сил обороны в октябре прошлого года. Последние партии купленной техники прибудут в Эстонию к концу следующего года.

BNS