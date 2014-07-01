День полезных дел прошел при участии 52650 человек

Дата публикации: Сегодня, 10:15

В общеэстонском Дне полезных дел «Сделаем!» в субботу 6 мая в приняли участие по меньшей мере 52 650 человек, то есть четыре процента жителей страны, сообщил в среду BNS пресс-секретарь Дня полезных дел.

По словам пресс-секретаря Дня полезных дел, больше всего толок было организовано в Харьюмаа и Таллинне, где в 475 толоках в общей сложности приняли участие 15 947 человек. Как и в предыдущие годы, больше всего участников толок было на Сааремаа, где в 211 толоках участвовало 4172 человек, или 12,5 процента жителей, в Ляэнемаа 11,1 процента, а на Хийумаа 9 процентов населения.

День полезных дел «Сделаем!» традионно проходит в первую субботу мая, и каждый человек или группа людей, община, сами решают, что важного предпринять в этот день. В 2016 году в Эстонии было организовано 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4 процента населения страны.

BNS