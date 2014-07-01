Спасательный департамент провел проверки на предприятиях в Ида- и Ляэне-Вирумаа

Дата публикации: Сегодня, 09:27

Проведенные инспекторами Идаского спасательного центра спасательного департамента на предприятиях древесной и металлической промышленности в Ида- и Ляэне-Вирумаа проверки показали, что предприятия обоих уездов уделяют разное внимание правилам безопасности.

В Ида-Вирумаа проверили 21 деревообрабатывающее предприятие, в полном порядке было только три, в остальных случаях инспектора нашли нарушения. Также в Ида-Вирумаа были проверены 12 предприятий, занимающихся обработкой металла. Из них в порядке было 2, в остальных зафиксировали нарушения, сообщила пресс-секртарь Идаского спасательного центра Евгения Парв. В то же время, в Ляэне-Вирумаа было проверено 11 предприятий древесной промышленности, из которых в порядке были 6, а на остальных были зафиксированы небольшие нарушения. Было проверено 12 предприятий металлической промышленности, из которых в порядке были 9.

Инспекторы бюро надзора за пожарной безопасностью Идаского спасательного центра провели проверки в последнюю неделю апреля. Они проводились с целью проконтролировать складирование материалов в зданиях как с точки зрения пожарной безопасности происходит, организацию эвакуационных путей, обеспечение безопасности рабочих мест и наличие первичных средств тушения возможного пожара.

На данный момент зафиксированные в ходе проверок нарушения уже устранены, на некоторые предприятия планируется прийти снова. Такие же проверки планируется проводить и в будущем.

BNS