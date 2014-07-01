Тоом намерена и в дальнейшем давать интервью "Спутнику"

Дата публикации: Сегодня, 14:55

Евродепутат и центристка Яна Тоом, заявила, что продолжит давать интервью пропагандистскому агентству «Спутник», но воздержится от некоторых других российских телеканалов.

«Я ни в коем случае не буду подчиняться запретам на общение с прессой, это исключено! Это же я сказала и [председателю Центристской партии, премьер-министру] Юри Ратасу и другим коллегам. Я бывшая журналистка, я вижу, кто лжет, а кто нет», - сказала Тоом BNS в понедельник.

Тоом пояснила, что не сотрудничает с журналистами, которые манипулируют ее высказываниями, но «Спутник» так не поступал.

«Например, я не даю интервью (российскому телеканалу) НТВ, потому что у меня есть опыт общения с ними, когда они порезали мое интервью на куски, склеили его с чем-то другим — одним словом, поставили его с ног на голову. И там есть пара ведущих, с которыми мы не разговариваем, - пояснила Тоом. - Я не бываю в одной передаче Первого канала в Москве, потому что знаю, что это не заслуживающее уважения место».

«Что до эстонского Спутника — все окей! Я принципиально не говорю о том, чтобы этот концерн не был создан для оказания воздействия — он для этого создан. Но не было такого, чтобы они лгали, искажали и нарушали журналистскую этику, не было ни одной жалобы. Ни одной жалобы за тот год, пока они работают [в Эстонии]. Ни через суд, ни через совет по прессе. Sorry, но это факт», - сказала евродепутат Тоом.

«Я понимаю Юри (Ратаса) — это его свободный выбор. Но я не представляю, чтобы я сказала "уходите" своим бывшим коллегам, которые, возможно, завтра будут работать в Postimees. Поскольку, как вы знаете, русские журналисты, как и эстонские — это такая пестрая компания», - добавила Тоом.

Тема интервью «Спутника» с центристами в последний раз была актуальна 9 мая, когда интервью агентству дала депутат Рийгикогу Ольга Иванова. Это вызвало резкую критику со стороны Ратаса, позже правление Центристской партии решило, что депутаты Рийгикогу не будут давать интервью «Спутнику». В феврале в центре скандала оказалась министр образования и науки, центристка Майлис Репс, которая дала «Спутнику» интервью на тему Холокоста и депортаций. После этого Ратас заявил, что члены правительства не будут давать интервью «Спутнику».

BNS