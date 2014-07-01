Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии назван Таави Аас

Дата публикации: Сегодня, 10:27

На начавшейся в понедельник в 8.15 пресс-конференции кандидатом от Центристской партии на место мэра Таллинна назван Таави Аас.

"Опыт Таави Ааса и его более чем 12-летний опыт работы в руководстве города незаменимы, и у него еще много энергии и новых идей по развитию эстонской столицы. Именно по этим причинам таллиннский совет Центристской партии принял решение выдвинуть Таави Ааса кандидатом на место",- сообщил в пресс-релизе председатель Центристской партии Юри Ратас, по словам которого, команда, которой руководит Аас, вела Таллинн верным курсом и в очень сложные и переменчивые времена и заслужила высокое доверие горожан.

"Свежее исследование удовлетворенности ситуаций в городе показало, что целых 95 процентов горожан удовлетворены средой в Таллинне, при этот этот тренд еще рос. Таллиннцы не хотят революции в руководстве городом, они хотят последовательного развития, которое закрепляет все самое лучшее именно благодаря исполняющему обязанности мэра Таави Аасу",- подчеркнул Ратас.

По словам вице-мэра Таави-Ааса, который после отстранения Эдгара Сависаара исполняет обязанности мэра Таллинна, выдвижение его кандидатом на пост мэра большая честь для него и огромная ответственность.

Aaс работал вице-мэром Таллинна с 2005 года, исполняющим обязанности мэра стал в сентябре 2015 года, когда решением суда от должности был отстранен попавший под уголовное рааследование мэр Эдгар Сависаар. Аас окончил Эстонскую сельхозакадемию по специальности экономист, до таллиннской горуправы работал финансовым директором компании E-Piima в Пыльтсамаа. Женат, имеет двух дочерей и сына.

По словам Юри Ратаса, возможных кандидатов было пять, но решили выдвинуть Таави Ааса с учетом его практического опыта руководством Таллинна.

BNS