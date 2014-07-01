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Республика
Система прожиточного пособия станет более гибкой

Дата публикации: Сегодня, 09:08

Система прожиточного пособия станет более гибкой

 

На заседании правительство одобрило предложения по изменению системы прожиточного пособия, которые будут способствовать тому, чтобы получатели пособия работали. Министерство социальных дел представило правительству предложения по привлечению большего числа людей на рынок труда, сообщил BNS пресс-секретарь министерства.

«Работа лучше всего способствует предотвращению бедности, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - Поэтому важно побуждать получателей пособия к работе. Активное привлечение людей на рынок труда крайне важно: это эффективный и стабильный способ для борьбы с бедностью и социальной отверженностью».

Одно из предложений состоит в том, что исключение по упрощению работы будет действовать для тех, кто в последние месяцы получал прожиточное пособие и не имел трудовых доходов. Когда человек пойдет на работу, в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении прожиточного пособия в будущем. Затем в течение четырех месяцев в доходом человека считается лишь 50% от зарплаты. «Обычно сложнее всего человеку сделать первый шаг и устроиться на работу. Изменения поддержат начало работы теми получателями прожиточного пособия, у которых не было трудовых доходов уже несколько месяцев подряд, но которые получали прожиточное пособие», – сказала министр Ива.

Вторым предложением планируется с 2018 года поднять прожиточный минимум до 140 евро в месяц. До этого ставка прожиточного минимума для проживающего в одиночестве человека и для первого члена семьи составляла 130 евро в месяц.

По предложению министра социальной защиты были одобрены предложения по изменению системы прожиточного пособия – например, у местных самоуправлений будет больше свободы для принятия решений. Также предлагается повысить ставку прожиточного минимума для детей. Если прежде прожиточный минимум на каждого несовершеннолетнего члена семьи был равен минимуму для первого члена семьи, то в случае вступления изменения в силу для каждого несовершеннолетнего члена семьи будет действовать 1,2-кратный прожиточный минимум, то есть 168 евро в месяц в 2018 году.

Детское пособие на первого и второго ребенка в 2018 году вырастет до 55 евро и в 2019 году до 60 евро в месяц. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка – 100 евро в месяц. Начиная с 1 июля текущего года добавится дополнительное пособие для многодетных семей, которое составит 300 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 400 евро в месяц для семей с 7 и больше детьми. После вступления в силу изменений по назначению прожиточного пособия, детские пособия в полном объеме будут засчитываться как доходы семьи. Также в программе предусмотрено с 2018 года отказаться от семейного пособия по необходимости.

Прожиточное пособие – финансовая помощь государства, которая помогает самостоятельной жизни людей и смягчает материальные недостатки людей и семей. В 2016 году прожиточное пособие выплачивалось 15 300 семей.

Министерство социальных дел разработает законопроект об изменении закона о социальном попечительстве при первой же возможности.

 

BNS

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