Почти половина ИД-карт нуждается в обновлении сертификатов

Дата публикации: Сегодня, 11:07

К 1 июля следует обновить сертификаты ИД-карт, выданных до октября 2014 года.

Сейчас используется более 470 000 подобных необновленных ИД-карт, в том числе карт вида на жительство и digi-ID. После 1 июля будут обновляться только сертификаты, выданные с октября 2014 года по март 2016 года. Удостоверения личности, выданные с марта прошлого года, уже обладают новыми сертификатами.

Цель дистанционного обновления — повысить безопасность карт. Отказ от обновления сертификатов ИД-карт может в дальнейшем привести к проблемам в их электронном применении. Например, возможны проблемы во время электронного голосования или электронный банк не станет признавать удостоверения личности с необновленными сертификатами. Если владелец карты вовремя не проведет необходимые обновления, ему, возможно, придется заменить ИД-карту.

Для необходимых обновлений нужно установить в компьютере новейшее программное обеспечение ИД-карты с сайта https://installer.id.ee/ и действовать по инструкции на сайте.

В Эстонии около 1,3 млн действующих дигитальных удостоверений личности. В прошлом году ИД-картой по электронным каналам пользовались две трети пользователей, которые в течение года создали 94 дигитальные подписи и 121 раз прошли аутентификацию.

Baltic News Service