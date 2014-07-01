Почти половина ИД-карт нуждается в обновлении сертификатов

РеспубликаПочти половина ИД-карт нуждается в обновлении сертификатов
К 1 июля следует обновить сертификаты ИД-карт, выданных до октября 2014 года.
Сейчас используется более 470 000 подобных необновленных ИД-карт, в том числе карт вида на жительство и digi-ID. После 1 июля будут обновляться только сертификаты, выданные с октября 2014 года по март 2016 года. Удостоверения личности, выданные с марта прошлого года, уже обладают новыми сертификатами.
Цель дистанционного обновления — повысить безопасность карт. Отказ от обновления сертификатов ИД-карт может в дальнейшем привести к проблемам в их электронном применении. Например, возможны проблемы во время электронного голосования или электронный банк не станет признавать удостоверения личности с необновленными сертификатами. Если владелец карты вовремя не проведет необходимые обновления, ему, возможно, придется заменить ИД-карту.
Для необходимых обновлений нужно установить в компьютере новейшее программное обеспечение ИД-карты с сайта https://installer.id.ee/ и действовать по инструкции на сайте.
В Эстонии около 1,3 млн действующих дигитальных удостоверений личности. В прошлом году ИД-картой по электронным каналам пользовались две трети пользователей, которые в течение года создали 94 дигитальные подписи и 121 раз прошли аутентификацию.
Baltic News Service
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