Иммиграция в Эстонию превышает эмиграцию из страны уже второй год подряд

РеспубликаИммиграция в Эстонию превышает эмиграцию из страны уже второй год подряд
По уточненным данным, на 1 января 2017 года в Эстонии проживало 1 315 635 человек, что на 309 меньше, чем на тот же момент прошлого года. В результате негативного естественного прироста народонаселение страны сократилось на 1339 человека, но за счет позитивного миграционного сальдо выросло на 1030 человек. Об этом в четверг сообщил департамент статистики.
По данным ведомства, в 2016 году уже второй год подряд миграционное сальдо было позитивным — иммиграция превысила по своим показателям эмиграцию. В течение 2016 года в Эстонию въехали 14 822 человека, а покинули страну 13 792 человека. Поскольку эмиграция среди населения Эстонии зачастую не регистрируется, то департамент статистики с 2015 года, при подсчете данных о населении, в дополнение к сведениям о зарегистрированной миграции учитывает определенный процент и незарегистрированной миграции, по этой причине с 2015 года данные о миграционных процессах в Эстонии несколько превышают показатели прежних лет.
В 2016 году в Эстонии родилось 14 053 человека и умерли 15 392 человека. Количество родившихся было большим, чем три последних года. Численность женщин фертильного возраста, то есть от 15 до 44 лет за последние 10 лет сократилось более чем на 36 000, в то же время численность женщин активного фертильного возраста, то есть, от 25 до 34 сохранялось на стабильном уровне и только теперь начинает убывать, когда этого возраста начали достигать представительницы поколения 1990-х годов.
Сохранение стабильной — на уровне 2012 года - численности родившихся означает, что количество новорожденных на каждую роженицу растет. Количество смертей за последние семь лет было стабильным и сохранялось на уровне 15 000 — 16 000 в год.
Если отслеживать происходящие в народонаселении Эстонии процессы в 2016 году по гендерному признаку, то станет заметно, что в течение года доля мужчин в народонаселении выросла на 830 и женщин сократилось на 1139 человек. В 2016 году мальчиков родилось почти на 700 больше, чем девочек и, поскольку женщин старшей возрастной группы численно было больше, смертность среди женщин оказалась выше, чем среди мужчин. Миграционное сальдо в обеих гендерных группах было позитивным, однако по результатам миграционного сальдо мужчин оказалось почти на 600 человек больше, чем женщин.
Отслеживая динамику изменений численности народонаселения по уездам, можно заметить, что в течение 2016 года количество жителей Харьюского и Тартуского уездов росло, а в остальных уездах сокращалось. Заметнее всего сокращение численности населения произошло в Ида-Вируском уезде.
Готова перепись населения и жилых помещений Эстонии 2020/2021 года на основании регистра народонаселения, департамент статистики проанализировал качество государственных баз данных и на их основе составил индекс резидентства жителей. С помощь этого индекса и ведется подсчет численности включения людей в постоянные жители или исключения из их числа. Учет жилья ведется на основании данных, имеющихся относительно людей в регистре народонаселения.
Более подробные данные о миграции за 2016 год департамент статистики опубликует 23 мая.
Baltic News Service
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