Продлевается срок пользования шипованными шинами

Дата публикации: Сегодня, 09:42

Необычно холодная и снежная для весны погода осложняет движение по дорогам, поэтому департамент полиции и погранохраны (PPA) и департамент шоссейных дорог разрешили пользоваться шипованными шинами и в первую неделю мая.

«Из-за сохраняющегося риска снегопадов и метелей мы в порядке исключения разрешаем пользоваться шипованными шинами и в первую неделю мая. Закон не предусматривает такого варианта, но закон не предусматривает и нынешних исключительно холодной весны и необычно скользких дорог, которые делают движение опасным», - сказал Калмер Тикерпе из PPA.

«Важнее всего, чтобы находящиеся в автомобиле люди, которые могут находиться при исполнении служебных обязанностей или направляться домой, целыми и невредимыми достигли пункта назначения», - пояснил Тикерпе, почему в первую неделю мая пользование шипованными шинами не повлечет за собой наказания.

«Невозможно безопасно ездить без нормальных шин, но мы должны помнить о том, что безопасность обеспечивают не только шины и что шина сама по себе не позволит удержать автомобиль на трассе и не спасет от аварий. Важнее всего поведение водителя — то, как он учитывает условия на дороге и выбирает соответствующую им скорость движения», - сказал эксперт отдела дорожной безопасности департамента шоссейных дорог Виллу Ване.

Пользоваться шипованными шинами разрешено до 31 марта, но при сохраняющихся зимних условиях этот срок в виде исключения продлевается до 30 апреля. В этом году в порядке исключения разрешено пользоваться шипованными шинами до 7 мая. Пользоваться ламельными шинами разрешено круглый год.

BNS

На Таллиннской окружной дороге в ДТП попало более 30 автомобилей

В пятницу утром на Таллиннской окружной дороге и в окрестностях из-за скользкого дорожного покрытия в ДТП попало более 30 автомобилей.

По сообщению пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, сообщения о первых авариях поступили полиции в 6.40. К 8.30 в ДТП попали 20 автомобилей, а час спустя их число превысило 30. По предварительным данным, люди в авариях не пострадали.

«Условия на Таллиннской окружной дороге и в окрестностях очень сложные из-за утренней гололедицы, поэтому полиция просит водителей быть очень осторожными», - сообщил BNS пресс-секретарь.

Пыхьяский спасательный центр добавил, что ситуация хуже всего на участке от перекрестка Кийли до Тартуского шоссе, где в пятницу утром движение встало. На участке от Тартуского шоссе до Лагеди движение нарушено из-за аварий, возникли заторы.

«Всего столкнулось много легковых автомобилей, многие грузовики выехали в кювет», - отметил спасательный центр.

BNS