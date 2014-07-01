Прокуратура пока не прекращает расследование убийства Ганина

Дата публикации: Сегодня, 11:45

Хотя в ночь на четверг исполняется десять лет со дня гибели убитого во время событий Бронзовой ночи Дмитрия Ганина и это значит, что истекает срок давности преступления, Пыхьяская окружная прокуратура пока не планирует прекращать возбужденное уголовное следствие.

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«Сейчас дело проходит дополнительную проверку, целью которой является установить, присутствуют ли в деле обстоятельства, которые могли бы препятствовать бы истечению срока давности», - сказал BNS пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

По его словам, последние связанные с делом о смерти Ганина производственные действия были выполнены в сентябре прошлого года, но следователи до сих пор не выявили подозреваемых.

Российский гражданин Ганин (20) с другом Олегом подверглись нападению в ночь на 27 апреля 2007 года на улице Татари. Ранее в центре Таллинна вспыхнули массовые беспорядки, поскольку русскоязычных таллиннцев возмутило решение Министерства обороны перенести памятник советским воинам — «Бронзового солдата» — с Тынисмяги на военное кладбище.

Ганин скончался на месте от ножевого ранения.



BNS