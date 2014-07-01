Начались госэкзамены в гимназиях

Дата публикации: Сегодня, 09:44

В связи с начинающимися государственными экзаменами, первый из которых проходит в понедельник, к абитуриентам обратилась министр образования и науки Майлис Репс, по словам которой учеба в гимназии и заканчивается государственными экзаменами, а в жизни выпускников начинается новый этап.

«Экзамен – это именно то, что требует от нас продемонстрировать знания и умения на практике, экзамены помогают нам определить, куда двигаться дальше, чтобы получить профессию,- отметила министр.- Мир, несомненно, очень сложен, но при этом и невероятно интересен, и ключ к успешной жизни кроется в желании учиться. Иными словами, как и куда вы хотите попасть, определяют только ваши предприимчивость и усердие».

Магия образования – это магия открытия, а удовольствие от учебы – это удовольствие от путешествия к новым целям, говорится в обращении министра.

«Сегодняшний экзамен можно расценивать как промежуточную остановку на распутье, где несколько дорог расходятся в тысячи путей, ведущих к открытиям, к познанию себя и мира»,- напутствовала абитуриентов Майлис Репс.

Первый экзамен проходит в понедельник, на него зарегистрировалось 6842 учащихся. Всего в этом году на государственные экзамены зарегистрировалось более 10 400 экзаменуемых. 6 апреля состоится экзамен по эстонскому языку как второму языку. Последний экзамен по математике пройдет 12 мая. Первые результаты экзаменов появятся к 19 июня в инфосистеме EIS и на государственном портале.

Организацией государственных экзаменов занимается подведомственное Министерству образования и науки целевое учреждение Innove.

BNS