На предприятиях Ида-Вирумаа состоится рейд по технике безопасности

Дата публикации: Сегодня, 09:37

Бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра спасательного департамента планирует на последней неделе апреля провести рейды по деревообрабатывающим и металлообрабатывающим предприятиям Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

"Мы проверяли деревообрабатывающие и металлообрабатывающие предприятия, однако рейдов там еще не проводили",- сообщила в пресс-релизе советник Бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Маарика Кыйв, подчеркнув, что инспекторы не будут заранее предупреждать о своем рейде руководство предприятий, сообщать о рейде будут уже по прибытии на производстве, когда будет фиксироваться состояние техники безопасности на предприятии.

"Поскольку обычно все-таки случается так, что инспектор предупреждает о контролировании объекта, то к моменту его появления опасные нарушения устраняются. Цель нашего рейда в то, чтобы увидеть реальное состояние дел",- сказала Кыйв.

Деревообрабатывающие предприятия будут проверены на безопасность хранения пожароопасных материалов на производственной территории, складирование материалов внутри помещений, состояние маршрутов эвакуации при возникновении необходимости эвакуировать людей и наличие средств тушения пожара. На металлообрабатывающих предприятиях целью рейда будет проверка состояние маршрутов эвакуации на случай опасности, наличие первичных средств тушения пожара и обеспечение безопасности на рабочих местах.

В случае нарушения требований по противопожарной безопасности налагается штраф в размере до 300 штрафных единиц, на юридическое лицо — до 3200 евро.

BNS