Министерство обороны проводит кампанию по привлечению женщин на срочную службу в армию

Дата публикации: Сегодня, 09:32

В понедельник в Эстонии начинается инициированная Министерством обороны кампания «Женщинам — форму!», в рамках которой пойдет речь о возможности женщинам нести срочную службу в Силах обороны.

Об этом сообщила BNS пресс-служба Минобороны, по информации которой в понедельник в Таллиннском спортивном холле состоялось первое мероприятие кампании, во время которого женщины, прошедшие срочную службу в Силах обороны и только собирающиеся ее пройти, женщины — общественные деятельницы и женщины, которые хотели проверить свою физическую форму, смогли пройти общефизический тест.

Тест включает в себя бег на 3200 метров, отжимания от пола в течение двух минут и приседания в течение двух минут. Все желающие испытать себя женщины прошли этот тест успешно.

Как сказал министр обороны Маргус Цахкна, оборона Эстонии строится на семейной модели, к участию в которой привлечены мужчины и женщины, мальчики и девочки, дедушки и бабушки.

«Оборона государства универсальна по своей сути и я уверен, что воля защищать Эстонию у мужчин и у женщин не отличается. Крайне важно, чтобы у всех членов общества была возможность внести свой вклад в обеспечение мира и безопасности», - подчеркнул Цахкна.

«Я очень рад, что у жещин есть желание и интерес принять участие в этом процессе. Я распорядился предоставить женщинам возможность пройти срочную службу во всех воинских частях в Эстонии», - добавил Цахкна.

С 2013 года женщины — гражданки Эстонии в возрасте от 18 до 27 лет при желании могут пройти срочную службу в Силах обороны. До сего времени этой возможностью воспользовались в общей сложности 93 женщины, из них 41 прошла и 23 еще несут срочную службу.

BNS