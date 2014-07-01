Начиная с 20 мая все табачные изделия должны отвечать специальным требованиям

Дата публикации: Сегодня, 15:28

Начиная с 20 мая все имеющиеся на эстонском рынке табачные изделия, а также схожие изделия, такие как электронные сигареты и их наполнители, должны отвечать требованиям, предусмотренным соответствующей директивой.

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Закон запрещает использование витаминов, кофеина, таурина и других стимуляторов в табачных изделиях и в качестве добавок в жидкости для электронных сигарет. Также нельзя использовать вещества, придающие цвет табачному дыму и вещества, способствующие впитыванию никотина. Фильтры, упаковка, бумага или капсулы табачных изделий отныне не могут содержать придающих вкус или запах веществ, табак или никотин.

Использование визуальных предупреждений станет обязательным для сигарет и курительного табака, в том числе кальянного табака. Также на упаковку других табачных изделий должны быть нанесены предупреждения о вреде здоровью.

Маркировка упаковки табачных изделий не может вводить потребителя в заблуждение в части содержания и не может давать неверное представление о влиянии табачного изделия на здоровье. Предупреждения о вреде здоровью надо добавить и на упаковку содержащих никотин электронных сигарет, допустимое содержание никотина составит 20 мг/мл. Объем одноразовой содержащей никотин электронной сигареты и одноразовой капсулы или емкости для жидкости не может превышать два миллилитра, а объем упаковки с жидкостью не может превышать 10 миллилитров. Электронные сигареты и их упаковка должны быть защищены от детей и подделки, от поломки и протекания, а также содержать механизм, который препятствует вытеканию жидкости во время наполнения.

Во вступившей 20 мая 2016 г. директиве о табаке был предусмотрен срок до 20 мая 2017 г. для продажи несоответствующих требованиям изделий.

Начиная с 1 июня 2017 г. будут упразднены зоны для курения внутри зданий, непосредственно граничащие с другими пространствами, то есть не обнесенные стеной или т.п. В настоящий момент такие зоны есть, например, в некоторых казино. Данное изменение не коснется курительных комнат, отделенных от основного помещения стеной или дверью.

С дополнительной информацией о действующих требованиях можно ознакомиться в законе о табаке.

Иван Лаврентьев

Министерство социальных дел