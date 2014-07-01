Представители Эстонии и России договорились возобновить транспортное сотрудничество

Дата публикации: Сегодня, 14:34

Эстония и Россия условились восстановить транспортные контакты, сообщил государственный секретарь, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов.

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"Сегодня мы, по сути, договорились возобновить транспортные контакты и обсудили возможность ускорить пассажирское железнодорожное сообщение по примеру Санкт-Петербург - Хельсинки, когда пограничный и таможенный контроль осуществляется на ходу", - заявил Аристов во вторник газете Postimees в ходе экономического форума TransRussia в Москве.

Замглавы Минтранса расценил итоги переговоров в рамках форума с представителями Эстонии, в том числе вице-канцлером министерства экономики по вопросам транспорта Ахти Кунингасом, председателем совета Эстонской железной дороги Прийтом Рохумаа и послом Эстонии в России Арти Хильпусом как "очень положительные".

Его дополнил посол Эстонии в РФ Хильпус: "Встреча прошла в конструктивной и дружественной обстановке. Мы обсудили практические моменты: как сократить время в пути для пассажирских поездов, наладить сотрудничество по шоссейным вопросам и не растерять контакты".

Он выразил надежду, что в следующий раз Таллинн сможет принять у себя представителей министерства транспорта России.

Baltic News Service